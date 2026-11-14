Dresden (dpa) – Die Mitgliederversammlung beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden ist aufgrund eines medizinischen Notfalls kurz vor Beginn der Veranstaltung abgesagt worden. «Unsere Gedanken sind beim betroffenen Mitglied. Wir wünschen alle Kraft und bestmögliche Genesung. Vielen Dank für euer Verständnis», teilte Dynamo auf der Plattform X mit. Das Mitglied wurde nach Angaben des Vereins im Saal versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Mitgliederversammlung am Samstag in der Dresdner Ballsport-Arena wollte Dynamo die Wahlen des Präsidiums sowie des Ehren- und des Jugendrats durchführen. «Die Ordentliche Mitgliederversammlung 2026 wird an einem alternativen Termin durchgeführt. Hierbei wird satzungsgemäß die Einladungsfrist von vier Wochen eingehalten», teilte Dynamo auf der Homepage mit. «Die zu wählenden Gremien bleiben bis dahin im Amt. Unberührt davon bleibt die Tagesordnung der Mitgliederversammlung sowie die Kandidatinnen und Kandidaten der Gremien», hieß es weiter.

Dauerstreitigkeiten im Club

Für die Versammlung wurde eine hitzige Debatte erwartet. Aufgrund von Streitigkeiten innerhalb einiger Gremien könne sich der Club wenig auf den Sport konzentrieren. «Die Situation, so wie sie aktuell ist, ist alles andere als gut. Ich hoffe, dass die Dinge aufhören werden und wir uns wieder auf das konzentrieren können, wofür wir hier eigentlich beim Verein angestellt sind», sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther in einem Interview der «Sächsischen Zeitung» zu den Dauerstreitigkeiten im Verein.