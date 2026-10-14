Schon zwei Wochen vor dem brisanten Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gibt es den ersten Ärger. Was die Polizei dazu weiß.

Braunschweig (dpa) – Knapp zwei Wochen vor dem Niedersachsen-Derby sind mehrere vermummte Anhänger von Hannover 96 in eine Halle in Braunschweig eingedrungen und haben Utensilien der Fanszene von Eintracht Braunschweig entwendet. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Zwischen beiden Lagern sei es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen

Zuvor hatte unter anderem die «Neue Presse» über den Vorfall berichtet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 19.30 Uhr am Sonntagabend in der Millennium-Halle in Braunschweig. Dort hatten Eintracht-Anhänger an Choreografie-Material für die Partie am 25. Oktober (13.30 Uhr/Sky) gearbeitet, als die Gruppe in die Halle eindrang.

Immer wieder Derby-Provokationen

Dabei kam es nach Angaben der Beamten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Fangruppen. Wie viele Menschen beteiligt waren, nannte die Polizei nicht. Die Zeitung berichtete, dass die 96-Anhänger in der Überzahl gewesen seien. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Ermittler leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und des Raubes ein.

Das Derby gilt als eines der traditionsreichsten und brisantesten Duelle im deutschen Fußball. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu provokativen und geschmacklosen Aktionen auf beiden Seiten: Spieler wurden schon bei sich zu Hause bedroht, 2013 wurde ein Schwein mit einem 96-Schal um den Hals in der Innenstadt von Hannover ausgesetzt.