Eintracht Braunschweig holt mit Tabea Kemme eine frühere Nationalspielerin und TV-Expertin in den Aufsichtsrat. Diese Rolle übernimmt sie dort.

Braunschweig (dpa) – Beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig sind ab sofort zwei Frauen in verantwortlicher Position. Die TV-Expertin und frühere Nationalspielerin Tabea Kemme wurde bei der Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat der Profifußballgesellschaft gewählt. Sie erhielt das Aufsichtsratsmandat mit der Kernkompetenz Profifußball.

Präsidentin Nicole Kumpis setzte sich bei ihrer Wiederwahl wie schon 2022 gegen den Unternehmer Axel Ditzinger durch und bleibt drei weitere Jahre im Amt. Die 52-Jährige war zeitweise die einzige Frau in Deutschland, die an der Spitze eines Profifußball-Clubs steht.

Profifußball-Kompetenz als Voraussetzung

Kemme nimmt im neunköpfigen Aufsichtsrat die Position ein, die laut Satzung explizit mit einer Person mit Profifußball-Kompetenz besetzt werden muss. Die 34-Jährige stellte sich ohne Gegenkandidaten zur Wahl. Sie folgt in dem Kontrollgremium auf den ehemaligen Eintracht-Profi Torsten Sümnich.

In ihrer aktiven Karriere spielte Kemme für Turbine Potsdam und den FC Arsenal. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann sie 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold.

Als TV-Expertin ist die 47-malige Nationalspielerin seit 2021 für mehrere Sender tätig. Im selben Jahr kandidierte sie für das Präsidentenamt ihres langjährigen Vereins Turbine Potsdam, verlor die Wahl jedoch knapp.