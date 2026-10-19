Die Resonanz auf den Song Contest des FC St. Pauli für eine neue Stadionhymne ist gewaltig. Nun sind die Mitglieder und Fans gefragt, welches Lied künftig vor Heimspielen der Kiezkicker gespielt wird.

Hamburg (dpa) – Auf der Suche nach einer neuen Stadionhymne haben Fans und Mitglieder des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli die Qual der Wahl. Im September hatte der Club den «St. Pauli Song Contest» ausgerufen, um einen Nachfolger für das bekannte Hans-Albers-Lied «Das Herz von St. Pauli» zu finden, dessen Texter eine NS-Vergangenheit hat.

Bis zum 15. Oktober gab es nach Angaben des Vereins etwa 4.000 Einsendungen, darunter auch rund 400 eigens für den Wettbewerb kreierte Songs. Auf seiner Webseite hat der FC St. Pauli jeweils eine Liste mit bereits veröffentlichten und unveröffentlichten Liedern gestellt.

Auch Vicky Leandros und Rihanna stehen zur Wahl

Zu den vorgeschlagenen und schon veröffentlichten Songs zählen «Das hier ist Fußball» von Thees Uhlmann, «Ich liebe das Leben» von Vicky Leandros, der Kultsong «You’ll Never Walk Alone» von Gerry & The Pacemakers oder «Diamonds» von Rihanna. Unter den unveröffentlichten Liedern finden sich Songs mit Titeln wie «Es ist geil auf St. Pauli», «St. Pauli Budderfahrt» oder «Astra links, Mittelfinger rechts». Auch Kreationen, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden sind, stehen zur Auswahl.

Vom 30. Oktober bis zum 1. November, 23.59 Uhr, haben Mitglieder sowie Besitzerinnen und Besitzer von Dauerkarten nun die Gelegenheit, ihre Stimme für einen Song abzugeben.

«Herz von St. Pauli» durch NS-Vergangenheit des Texters belastet

20 Jahre wurde «Das Herz von St. Pauli» bei Heimspielen des FC St. Pauli im Millerntor-Stadion gespielt. Nach Bekanntwerden der NS-Vergangenheit des Texters verzichtet der Club auf das Lied. In einer Stadionumfrage hatten sich rund 86 Prozent der mehr als 10.000 Teilnehmenden für ein neues Stadionlied ausgesprochen.