Trainer Florian Kohfeldt ist bei Darmstadt 98 unter Druck geraten. Nach dem Debakel in Karlsruhe reicht es gegen St. Pauli nicht zum dritten Saisonsieg.

Darmstadt (dpa) – Die Fußballer des FC St. Pauli bleiben die Remiskönige auf Reisen in der 2. Bundesliga. Die Hamburger kamen beim SV Darmstadt zu einem hoch verdienten 0:0 – es war ihr fünftes Unentschieden im fünften Auswärtsspiel dieser Saison.

Die Heim-Mannschaft von Florian Kohfeldt zeigte eine Woche nach der 0:4-Niederlage beim Karlsruher SC eine konzentrierte Vorstellung, war aber vor 17.810 Zuschauern mit dem Punkt gut bedient. Die Hessen stecken weiter im Tabellenkeller. Der Bundesliga-Absteiger aus Hamburg hat bisher erst ein Spiel verloren.

Smit verlässt der Mut

Schiedsrichter Timo Gansolweit konnte die Partie erst mit kurzer Verzögerung anpfeifen – nach einer Choreo im Fanblock der Gastgeber waren zahlreiche blaue und weiße Luftballons auf den Rasen geflogen. Milan Smit hätte Darmstadt nach nur sechs Minuten in Führung bringen müssen, als er alleine auf das Pauli-Tor zulief. Beim Abschluss verließ den Niederländer aber der Mut und er schoss in Bedrängnis vorbei.

Die Hamburger übernahmen im ersten Durchgang immer mehr das Geschehen, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Auch nach der Pause machte Pauli Druck. Einen Freistoß von Eric Smith konnte Darmstadts Torwart Marcel Schuhen zur Ecke abwehren. Lars Ritzka schoss knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite musste Gäste-Kapitän David Nemeth bei einem Lilien-Angriff in höchster Not klären.