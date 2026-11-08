Drei Jahrzehnte lang gehen die Fußballer der SpVgg Greuther Fürth auf Torejagd. Diese Ära endet im Sommer. Traditionalisten in Fürth feiern.

Fürth (dpa) – Die SpVgg Greuther Fürth wird umbenannt und bekommt ihren traditionellen Namen SpVgg Fürth zurück. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung votierten die Fans des Fußball-Zweitligisten mit großer Mehrheit dafür, zur nächsten Saison die Ortsbezeichnung Greuther aus dem Namen zu streichen. Für eine entsprechende Satzungsänderung war eine Dreiviertelmehrheit der mehr als 2.100 anwesenden Mitglieder im Fürther Stadion nötig – diese wurde mit 88,3 Prozent locker erreicht.

Der bisherige Name stammt aus dem Jahr 1996, als eine Fusion mit der Fußball-Abteilung des lokalen Amateurvereins TSV Vestenbergsgreuth den finanziell angeschlagenen Verein aus Fürth rettete. Die Fanszene argumentiert aber seit Jahren, dass die Identität des dreimaligen deutschen Meisters – der 1914, 1926 und 1929 den Titel holte – wiederhergestellt werden sollte.