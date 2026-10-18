Für Dynamo Dresden ist der Sieg im Ost-Derby gegen den 1. FC Magdeburg wie eine Erlösung. Und vor allem steht hinten mal wieder die Null.

Dresden (dpa) – Nach fünf sieglosen Spielen hat Dynamo Dresden wieder gewonnen. Im Ost-Derby der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg gelang dem Team von Thomas Stamm ein 2:0 (1:0). Niklas Hauptmann (9. Minute) brachte die Dresdner per Elfmeter in Führung, ehe Simon Straudi (50.) vor 30.651 Zuschauern erhöhte. Damit schaffte Dynamo den Sprung weg von den Abstiegsplätzen.

Elfmeter nach VAR-Hinweis

Der Start gelang nach Maß. Bei einem Klärungsversuch trat Tobias Müller den Dresdner Nicolai Rapp gegen das Bein. Erst mit Verzögerung bekam Schiedsrichter Robin Braun die Info des Videoschiedsrichters aufs Ohr und schaute sich selbst die TV-Bilder an. Er entschied auf Elfmeter, den Hauptmann sicher verwandelte.

Das gab den Gastgebern erst einmal Sicherheit. Doch Magdeburg wurde stärker. Auch, weil Dynamo nur die knappe Führung verteidigen wollte und im eigenen Stadion sich eher aufs Kontern verließ. Erst Ende der ersten Halbzeit übernahmen die Dresdner wieder mehr und mehr die Initiative.

Dresden kam gut aus der Pause, machte viel Druck und belohnte sich. Nachdem die Magdeburger eine Hereingabe nicht klären konnten, traf der Italiener Straudi (50.) aus zwölf Metern mit einem Flachschuss zum 2:0. Vincent Vermeij (68.) sprintete nach einem Pass aus der eigenen Hälfte auf und davon und hätte alles klarmachen können, scheiterte aber an FCM-Keeper Dominik Reimann. Hinten stand bei Dynamo die Null, das erste Mal seit dem zweiten Spieltag.