Der 1. FC Nürnberg muss mindestens bis zum Jahresende ohne seinen erfolgreichsten Torschützen auskommen. Mohamed Ali Zoma muss an der Schulter operiert werden.

Nürnberg (dpa/lby) – Jetzt hat der 1. FC Nürnberg die bittere Gewissheit: Der Tabellenzweite der 2. Fußball-Bundesliga muss bis ins neue Jahr ohne seinen Top-Torjäger Mohamed Ali Zoma auskommen. Der italienische Nationalspieler hatte sich beim 1:1-Unentschieden in Cottbus am vergangenen Freitagabend die Schulter ausgekugelt. Nach den nun abgeschlossenen Untersuchungen muss er operiert werden.

«Momo wird dem FCN somit mindestens bis zur Winterpause fehlen», teilte der «Club» mit. Der medizinische Eingriff soll laut Verein zeitnah durchgeführt werden. «Momo hat unsere volle Unterstützung bei diesem notwendigen Schritt», erklärte Sportvorstand Joti Chatzialexiou in der Mitteilung.

«Wir haben Qualität im Kader»

Er ordnete den Ausfall sportlich ähnlich wie zuvor Trainer Miroslav Klose ein: «Miro hat es bereits unmittelbar nach dem Spiel gesagt: Wir haben Qualität im Kader und gute Jungs, die sich nun noch mehr zeigen können.»

Der 22 Jahre alte Zoma wird aber mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr keinesfalls eins zu eins zu ersetzen sein. Der Flügelflitzer hat an den ersten acht Spieltagen sieben Tore erzielt. Bis zum Jahresende stehen für die Nürnberger noch weitere acht Ligapartien auf dem Programm. Das erste Punktspiel 2027 findet nach der kurzen Winterpause Mitte Januar statt.

