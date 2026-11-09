Nach Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt muss der nächste Mitarbeiter beim Zweitligisten gehen. Ralf Becker war schon länger ein Sportdirektor auf Abruf.

Hannover (dpa) – Fußball-Zweitligist Hannover 96 stellt seine sportliche Führung neu auf. Anderthalb Wochen nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt (44) stellte der Verein auch Sportdirektor Ralf Becker frei. «Wir befinden uns in einer strukturierten Neuaufstellung in unserem sportlichen Bereich. In diesem Zuge wird auch die Position des Sportdirektors künftig neu besetzt», sagte 96-Geschäftsführer Henning Bindzus laut Club-Mitteilung.

Der 56-jährige Becker war im Juni 2025 nach Hannover gekommen. Nach Platz vier in der Vorsaison und dem knapp verpassten Aufstieg steckt das Team in dieser Spielzeit nach elf Spieltagen als Tabellen-Elfter und mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 im Abstiegskampf. Der Verein habe sich für eine Neuausrichtung entschieden, «von daher ist es auch konsequent, mich freizustellen», meine Becker.

Trennung wurde erwartet

Die Trennung kam nicht mehr überraschend. Becker wurde wie schon zuvor Boldt eine verfehlte Transferpolitik im Sommer vorgeworfen. Er hatte das Team noch am Sonntag beim 2:2 beim 1. FC Heidenheim begleitet. Sein Vertrag lief bis Juni 2027. Boldt musste am 31. Oktober nach nur fünf Monaten gehen.

Damit ist keiner der sportlich Verantwortlichen von Saisonbeginn mehr bei Hannover 96. Von Trainer Christian Titz (55) hatte sich der Verein Mitte September getrennt. Ihm folgte Sandro Wagner (38). Ein neuer Sportchef soll bald verpflichtet werden.