Tim Walters zweite Ära als Trainer von Holstein Kiel endet vorzeitig. Nach dem Sturz ans Tabellenende trennt sich der Zweitligist laut Medienberichten von ihm. Auch der Nachfolger steht schon fest.

Kiel (dpa) – Tim Walter ist nach Medien-Informationen nicht mehr Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Als Nachfolger wird der Tabellenletzte laut «Kieler Nachrichten» den ehemaligen Bielefelder Mitch Kniat verpflichten. Außer Walter müssen auch seine Assistenten Michael Wimmer und Julian Hübner den Verein verlassen.

Am Samstag hatten die Kieler mit dem 1:2 gegen Arminia Bielefeld ihre erste Heimniederlage kassiert. Mit nur einem Sieg aus elf Spielen gingen sie als Tabellenletzter in die Länderspielpause. Den Norddeutschen, die in der Saison 2024/25 noch in der Bundesliga gespielt hatten, droht aktuell der Absturz in die Drittklassigkeit.

Der 40-jährige Kniat hatte seit 2023 die Bielefelder trainiert. Zwei Jahre später stieg er mit den Ostwestfalen auf und hielt sie in der vergangenen Saison in der Liga. Zum Saisonende verließ er den Verein. Sein größter Erfolg war der Einzug ins DFB-Pokal-Finale 2025 (2:4 gegen den VfB Stuttgart).

Walter übernahm von Aufstiegstrainer Marcel Rapp

Walters Vertrag lief in Kiel noch bis zum Ende der Saison. Der 51-Jährige hatte die Schleswig-Holsteiner in der Vorsaison am 25. Februar auf dem 14. Tabellenplatz übernommen. Zuvor hatte sich der Club von Aufstiegstrainer Marcel Rapp getrennt. Walter hielt die Kieler in der 2. Bundesliga. Am Ende belegten sie Platz zwölf.

In dieser Saison gelang der bisher einzige Sieg in der Liga am neunten Spieltag gegen Dynamo Dresden (3:0). Es folgte der überraschende Erfolg im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim im Elfmeterschießen. Doch die Niederlage bei der ebenfalls gefährdeten SpVgg. Greuther Fürth und nun gegen die Arminia waren zu viel. Immer wieder geriet Walter für seinen risikoreichen Spielstil in die Kritik.

Sport-Geschäftsführer Rebbe hatte Walter lange den Rücken gestärkt. Nach der Pleite gegen die Bielefelder vermied er dann aber das Bekenntnis zu dem Trainer. «Wie immer werden wir uns morgen zusammensetzen und das genau analysieren und dann auch die richtigen Schlüsse ziehen», sagte er am Samstag nach Abpfiff beim TV-Sender Sky.