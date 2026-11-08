Fünf Heimsiege in Serie und 20 Punkte bedeuten für den FCM Vereinsrekord. Auf der Gegenseite verlieren die mit Roter Karte dezimierten Hanseaten erstmals in der Fremde.

Magdeburg (dpa) – Der 1. FC Magdeburg hat für die erste Auswärtsniederlage des FC St. Pauli gesorgt und seine eigene Heimserie zur Rekordmarke ausgebaut. Mit dem 4:1 (1:0) bleibt der FCM als Tabellenvierter in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga. Mateusz Zukowski (27. Minute) und Anselmo Garcia MacNulty (48.) brachten den Gastgeber vor 27.716 Zuschauern in Führung. Eric Smith (58.) erzielte für St. Pauli per Kopf den Anschlusstreffer, ehe Herbert Bockhorn (89.) und Roko Simic (90.+1) in der Schlussphase erhöhten.

Magdeburg baute seine Heimserie auf fünf Siege aus. Mit 20 Punkten geht es nun in die Länderspielpause – die beste Zwischenbilanz nach elf Spieltagen in der Zweitliga-Geschichte des Clubs. Für die Kiezkicker, die ab der 82. Minute ohne Louis Oppie auskommen mussten, war es nach fünf Remis in der Fremde die erste Auswärtsniederlage. Oppie sah nach einem groben Foulspiel die Rote Karte.

Magdeburgs Torjäger Zukowski kehrte nach einer Schulterprellung in die Startelf zurück und erzielte direkt in einer Druckphase der Gäste die Führung per Volley nach einer Ecke. Der FCM war auch nach der Pause sofort wach. Emmanuel Iyoha scheiterte mit einem Tunnel an Pauli-Keeper Ben Voll, doch nach der anschließenden Ecke erlief MacNulty die Flanke und drückte den Ball aus Nahdistanz ins Tor.

Nach dem Anschlusstreffer kam es für St. Pauli am Ende bitter. Nach der Roten Karte schraubten beide FC-Joker Bockhorn und Simic in der Schlussphase das Ergebnis nach oben.