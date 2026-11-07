Holstein Kiel hofft vor der Länderspielpause auf einen Befreiungsschlag. Doch gegen Arminia Bielefeld gibt es ein 1:2. Die Kieler bleiben am Tabellenende. Ein Japaner ist die tragische Figur.

Kiel (dpa) – Arminia Bielefeld hat die Abstiegssorgen von Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Die Ostwestfalen setzten sich mit 2:1 (1:0) bei den Norddeutschen durch. Durch die erste Heim-Niederlage der Saison gehen die Kieler nach elf Spieltagen als Tabellenletzter in die Länderspielpause.

Ein Eigentor des Kielers Hiroki Sekine (14.) brachte die Arminia in Front. Nach der Pause gelang dem Japaner (76.) der Ausgleich. Doch Bielefelds Isiah Young (80.) machte alle Holstein-Hoffnungen zunichte.

Starker Torhüter Weiner verhindert höhere Kieler Niederlage

Die Gäste vergaben nach der Pause die beste Chance. Torjäger Joel Grodowski (60.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Holstein-Torwart Timon Weiner. Die Arminen konnten auch so zufrieden sein. Sie festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.



Vor 11.700 Zuschauer auf der Baustelle Holstein-Stadion war der Erfolg verdient. Zwar hatten die Kieler mehr Ballbesitz als der Gegner, machten aber zu wenig daraus. Sie gerieten unglücklich ins Hintertreffen, als Sekine nach einem Pass des Ex-Kielers Arne Sicker den Ball ins eigene Tor lenkte. Der vermeintliche Kieler Ausgleich durch Phil Harres (27.) wurde aberkannt.

Nach der Pause erhöhte das Team von Holstein-Trainer Tim Walter weiter den Druck, die Bielefelder hatten aber die besseren Gelegenheiten. Vom Ausgleich durch Sekine ließen sich die Bielefelder nicht beeindrucken. Young machte alles klar für die Gäste.