Fürth (dpa) – Felix Klaus hat die SpVgg Greuther Fürth zum Erfolg über Eintracht Braunschweig und dem ersten Heimsieg der Saison geschossen. Dank eines Doppelpacks des Kapitäns gewannen die Franken mit 2:0 (1:0) und zogen in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga an den Niedersachsen vorbei. Während Fürth den zweiten Sieg der Saison feierte und bei neun Punkten steht, kassierte Braunschweig (sieben Punkte) nach dem 1:0 gegen Kiel wieder einen Dämpfer.

Vor 11.235 Zuschauern brachte Klaus die Gastgeber durch eine feine Bewegung im Strafraum und dann einen platzierten Abschluss in Führung (32. Minute). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der 34-Jährige, als er aus spitzem Winkel den Ball mit Wucht über Torhüter Ron-Torben Hoffmann ins Netz drosch (63.). Dies waren die Saisontore sechs und sieben für Klaus – der Angreifer erzielte von den insgesamt zwölf Fürther Saisontreffern damit mehr als die Hälfte. Zudem blieb die Spielvereinigung in der Saison erstmals ohne Gegentor.

Spiel auf mauem Niveau

In einer Partie auf überschaubarem Niveau waren Torchancen Mangelware. Eine große Möglichkeit für die Eintracht vergab Jan Urbich, als er sich freistehend vor dem Tor den Ball noch weggrätschen ließ (68.). Den Gästen von Trainer Lars Kornetka aber fehlten weitgehend die zündenden Ideen im Angriff; erst in der Schlussphase häuften sich die Gelegenheiten, die aber alle vergeben wurden. Heiko Vogels Fürther konnten sich indes auf die Klasse von Klaus verlassen.