Mit 0:3 verlor der 1. FC Kaiserslautern zuletzt das Topspiel gegen Hertha BSC. Die sportliche Antwort in Osnabrück war nicht überzeugend, aber erfolgreich.

Osnabrück (dpa) – Der 1. FC Kaiserslautern bleibt an den Aufstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga dran. Durch einen 1:0 (0:0)-Sieg beim VfL Osnabrück verbesserte sich der FCK vorerst auf Platz drei. Vor 15.741 Zuschauern an der Bremer Brücke traf Thierry Tazemeta in der 55. Minute für die Lauterer. Der Joker war erst neun Minuten zuvor eingewechselt worden.

Von einer furiosen Wiedergutmachung für die 0:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen Hertha BSC konnte aber keine Rede sein. In einem zähen Spiel tat sich der FCK beim Aufsteiger sehr schwer.

Osnabrück wartete sehr tief in der eigenen Spielhälfte auf Konter und hatte durch Adrian Beck auch die beste Chance der ersten Halbzeit (9. Minute). Aus kurzer Distanz scheiterte der ehemalige Heidenheimer an Gäste-Torwart Julian Krahl.

Starker FCK-Torwart

Nach der Pause wurde die Partie deutlich ansehnlicher. Paul Joly hatte kurz nach dem Wiederanpfiff die erste gute Möglichkeit für den Favoriten (46.). Die Einwechslung des 19-jährigen Österreichers Tazemeta belebte das Spiel. Nach seinem Führungstor hätte der von Borussia Dortmund verpflichtete Stürmer schnell noch einen zweiten Treffer nachlegen können (64.).

Doch auch für die Osnabrücker war weiterhin mehr drin. Abwehrspieler Alex Murphy und Torwart Krahl mussten in der 69. Minute gleich doppelt gegen VfL-Stürmer Robin Meißner retten. Auch Ismail Badjie scheiterte an der starken Lauterer Nummer eins (80.).