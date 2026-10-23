Schon in der zweiten Minute liegt Bochum gegen Wolfsburg zurück. Sean Klaiber bringt den Gastgeber zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit wird es noch einmal dramatisch.

Bochum (dpa) – Der VfL Bochum muss weiter auf den ersten Heimsieg in der 2. Fußball-Bundesliga warten. Das Team des unter Druck stehenden Trainers Uwe Rösler erkämpfte sich am 9. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg aber zumindest ein 1:1 (0:1). Damit dürfte sich Rösler, für den das Duell gegen den Erstliga-Absteiger als mögliches Endspiel galt, etwas Luft verschafft haben.

Fabian Reese sorgte bereits in der 2. Minute für die sehenswerte Führung der Niedersachsen. Doch Sean Klaiber (63.) glich mit seinem ersten Tor für Bochum verdient aus. In der vierten Minute der Nachspielzeit bejubelten die Gäste den vermeintlichen Siegtreffer durch Kento Shiogai. Nach Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer wegen eines Handspiels des Japaners jedoch nicht anerkannt.

Die bisherige Bochumer Bilanz bleibt mit nur zwei Siegen bei zwei Remis und fünf Niederlagen weiter ernüchternd. In der Tabelle schoben sich die Gastgeber mit acht Punkten vorerst auf Rang 14. Wolfsburg bleibt vorerst Dritter.

Kampfgeist und Glück bei Bochum

Vor dem Duell stand vor allem Rösler, der seit einem Jahr in Bochum ist, im Fokus. «Wir Trainer sind immer unter Druck. Ein Trainer muss damit leben können und ich bin lange genug dabei, dass ich damit gut umgehen kann», sagte der Ex-Profi bei Sky.

Nach einer ersten guten Halbzeit mit vielen Torraumszenen auf beiden Seiten und dem Traumtor von Reese flachte die Partie in den zweiten 45 Minuten ab. Die Hausherren wurden für ihren Kampfgeist belohnt und hatten am Ende etwas Glück.