Darmstadt 98 dreht einen frühen Rückstand und gewinnt das zweite Heimspiel nacheinander. Durch ein 3:1 gegen Energie Cottbus geben die Südhessen die rote Laterne ab. Eine USA-Reise hat beflügelt.

Darmstadt (dpa) – Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg den letzten Platz verlassen. Die Südhessen drehten gegen Energie Cottbus einen Rückstand in ein 3:1 (1:1). Abwehrspieler Aleksandar Vukotic erlaubte sich vor dem 0:1 erst einen Fehler – und erzielte später den Treffer zum 2:1.

Für die Gastgeber war es der zweite Heimerfolg nacheinander. Zehn Tage nach der Rückkehr von einer einwöchigen USA-Reise zeigten sich die Darmstädter allerdings erst in der zweiten Halbzeit mutiger und munterer. Aufsteiger Cottbus verlor erstmals wieder nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage.

Darmstadts Vukotic: erst ein Fehler, dann das Tor zum 2:1

«Wir wollen den Spirit mitnehmen», hatte Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel bei Sky über die USA-Reise gesagt. Doch dann unterlief sein Innenverteidiger Vukotic früh einen langen Ball des Cottbusers King Manu, so dass Energie-Stürmer Justin Butler freie Bahn zum 1:0 für die Gäste hatte (4.).

Beide Teams waren mit 13 Gegentoren als zwei der schlechtesten Defensiven der Liga ins Spiel gegangen. So ergaben sich auf beiden Seiten viele Chancen. Tolcay Cigerci (16.) und Butler (20.) hätten Energies Führung zeitnah ausbauen müssen. Torwart Marcel Schuhen bewahrte die Gastgeber vor Schlimmerem.

Den Cottbuser Chancenwucher bestrafte Noah Weißhaupt mit Darmstadts Ausgleich (36.) zum schmeichelhaften 1:1-Halbzeitstand. Deutlich mutigere Gastgeber belohnten sich in der 77. Minute durch Vukotics Kopfballtreffer mit der 2:1-Führung. In der 88. Minute erhöhte Yannik Lührs zum 3:1-Endstand.