Mit dem Trainerwechsel von Christian Titz auf Sandro Wagner sollte bei den Niedersachsen alles besser werden. Im ersten Spiel nach der Länderspielpause geht das aber noch schief.

Magdeburg (dpa) – Sandro Wagner ist mit einer bitteren Niederlage als neuer Trainer von Hannover 96 in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Beim 1. FC Magdeburg unterlag sein Team mit 0:3 (0:2). Moritz-Broni Kwarteng (3. Minute) und Emmanuel Iyoha (30.) hatten die Gastgeber noch vor der Pause entscheidend in Front gebracht. Vor 26.502 Zuschauern gelang es dem Wagner-Team danach nicht, dem Spielgeschehen eine Wende zu geben, stattdessen machte Mateusz Zukowski (86.) alles klar. Magdeburg rückte mit dem Sieg auf Platz vier nach vorn, Hannover rutsche auf Rang zwölf ab.

Während Magdeburg, bedingt durch die frühe Führung, sein Spiel durchziehen konnte, gab es bei den Gästen nur bedingt gute Ansätze zu sehen. Auffallend war das hohe, intensive Pressing, womit dem FCM Stress bereitet wurde. Doch die 96er machten zu viele Fehler in der Defensive. Beide Gegentore entsprangen individuellen Problemen, was Magdeburg gnadenlos bestrafte.

Nach der Pause wartete Magdeburg ab, was den Gästen einfällt. Das war nicht viel. Marcel Hartel (72.) traf nur den Pfosten. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, ehe ein Magdeburger Konter den Schlusspunkt setzte.