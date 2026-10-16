Nach sieben Siegen in den ersten sieben Spielen hatte Hertha BSC den Startrekord der zweiten Liga vor Augen. Doch das scheiterte beim bisherigen Tabellenletzten.

Kiel (dpa) – Die Erfolgsserie von Hertha BSC ist in der 2. Fußball-Bundesliga ausgerechnet bei Krisenclub Holstein Kiel gerissen. Nach sieben Siegen in den ersten sieben Spielen reichte es für die Berliner nur zu einem 0:0 beim bisherigen Tabellenletzten.

Die Kieler bleiben dadurch zwar als einziges Team der Liga weiter sieglos. Durch einen engagierten Auftritt vor 11.750 Zuschauern stärkten sie aber die Position ihres unter Druck geratenen Trainers Tim Walter.

Hertha verpasste dagegen die Einstellung eines Startrekords. Als bislang einziges Team seit der Einführung der eingleisigen zweiten Liga hatte Hannover 96 in der Saison 1986/87 die ersten acht Spiele gewonnen.

Kiels Torwart rettet dreimal

Das Berliner Problem war die Chancenverwertung. Gleich dreimal musste Holstein-Torwart Timon Weiner gegen Oluwaseun Adewumi (11./15.) und Sebastian Grönning (31.) retten.

Die Kieler steigerten sich jedoch und hatten sogar die beste Chance der ersten Halbzeit: Per Kopfball scheiterte Phil Harres an Hertha-Keeper Marius Gersbeck (42.).

Schonlau verletzt sich bei Debüt

Pech für Holstein war, dass das Saisondebüt von Sebastian Schonlau schon in der 50. Minute endete. Der frühere HSV-Kapitän verletzte sich erneut am Oberschenkel.

Hertha hätte danach in Führung gehen müssen. Doch erst scheiterte Adewumi nach langem Sprint ein drittes Mal an Weiner (53.). Dann köpfte Grönning den Ball aus kurzer Distanz an den Pfosten (59.). Auch Luca Schuler vergab in der Schlussphase noch eine Großchance (83.).