Pamplona (dpa) – Real Madrid hat im Meisterschaftsrennen der Primera División überraschend gepatzt. Beim Mittelfeldteam CA Osasuna in Pamplona verlor der spanische Fußball-Rekordmeister durch ein Gegentor in der 90. Minute 1:2 (0:1). Statt den Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona zumindest vorübergehend auf fünf Punkte auszubauen, droht den Königlichen am Sonntag wieder der Verlust der Tabellenführung. Barça empfängt den Vorletzten UD Levante.

Dank eines kuriosen Elfmeters ging der Außenseiter gegen Real in Führung: Osasunas Stürmer Ante Budimir, der einst auch beim FC St. Pauli unter Vertrag stand, sah für eine vermeintliche Schwalbe zunächst die Gelbe Karte. Diese nahm der Schiedsrichter nach VAR-Einsatz aber zurück – und zeigte stattdessen auf den Punkt. Budimir trat an und traf in der 38. Minute zum 1:0.

Zwar glich Vinícius Júnior (73.) für Real aus, doch in der 90. Minute traf der eingewechselte Raúl für die Gäste mit einem feinen Tor zum 2:1. Erneut musste der Videobeweis entscheiden, nachdem der Unparteiische zunächst fälschlicherweise auf Abseits entschieden hatte.