In der Saudi Pro League rufen Fans dem Portugiesen Rúben Neves «Jota, Jota» zu. Neves' Freund Diogo Jota war bei einem Autounfall gestorben. Der Verband reagiert und spricht eine Strafe aus.

Riad (dpa) – Weil Fans den portugiesischen Nationalspieler Rúben Neves mit «Jota, Jota»-Rufen provozierten, hat der Fußballverband Saudi-Arabiens mit einer Zuschauersperre und einer Geldstrafe reagiert. Laut Medienberichten muss Al-Taawon die beiden kommenden Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen und zudem 100.000 Riyal (rund 23.000 Euro) Strafe zahlen. Die Entscheidung kann nach Angaben des Verbands nicht angefochten werden.

Anhänger des Clubs hatten Néves beim Spiel seines Clubs Al-Hilal mit den auf Diogo Jota anspielenden Gesängen wiederholt provoziert. Der frühere Liverpool-Star war im Juli 2025 bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder mit 28 Jahren ums Leben gekommen – und eng mit Neves befreundet gewesen. Bei der Beerdigung von Diogo Jota gehörte Neves zu den Sargträgern.

Ronaldo kritisierte Verhalten scharf

In den sozialen Medien war die Empörung über das Verhalten der Zuschauer groß, zu den größten Kritikern der Aktion gehörte Superstar Cristiano Ronaldo. «Die Liga muss Maßnahmen ergreifen und dieses Verhalten der Fans ahnden. Das ist kein Fußball mehr, und es muss Grenzen geben. Menschen, die sich so verhalten, sollten nie wieder Zutritt zu einem Stadion erhalten», schrieb Ronaldo, der in der Liga für Al-Nassr spielt, in einem Kommentar bei Instagram.

Der saudi-arabische Fußballverband und die Pro League verurteilten das Verhalten der Fans. «Dieses Verhalten steht im Widerspruch zu den Werten des saudi-arabischen Fußballs und den Grundsätzen des Sportsgeists», hieß es in dem Statement. Es sei «inakzeptabel, Tragödien für Beleidigungen oder Provokationen auszunutzen».