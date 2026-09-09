«Meine Ärzte sagen voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlimmen Ausgangs sehr hoch ist»: Marc Overmars hört als Sportdirektor von Royal Antwerpen auf. 2022 hatte er einen Schlaganfall erlitten.

Antwerpen (dpa) – Die niederländische Fußball-Legende Marc Overmars tritt aus gesundheitlichen Gründen als Sportdirektor des belgischen Erstligisten Royal Antwerpen zurück. «Die jahrelange Erschöpfung und der immense Stress haben sich am vergangenen Wochenende leider entladen. Ihr wisst alle, dass es mir gesundheitlich nicht gut geht», schrieb Overmars in einem offenen Brief an die Fans des Traditionsvereins. «Ich spüre nun ganz klar, dass ich dieses hektische und stressige Berufsleben nicht mehr bewältigen kann.»

Der ehemalige Flügelspieler der niederländischen Nationalmannschaft sowie vom FC Arsenal, FC Barcelona und Ajax Amsterdam hatte im Dezember 2022 bereits einen Schlaganfall erlitten. «Meine Energie ist heute völlig aufgebraucht: Wenn ich jetzt nicht auf meinen Körper höre, sagen meine Ärzte voraus, dass die Wahrscheinlichkeit eines schlimmen Ausgangs sehr hoch ist», schrieb Overmars weiter. «Deshalb muss ich eine drastische Entscheidung treffen und meine beruflichen Aktivitäten in der nächsten Zeit vollständig einstellen. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie sehr mir das wehtut.»

Zuvor war der 53-Jährige als Sportdirektor von Ajax Amsterdam tätig gewesen. Von diesem Posten trat er im Februar 2022 zurück, nachdem bekannt wurde, dass er unangemessene Nachrichten an weibliche Angestellte verschickt hatte, wie der Verein damals mitteilte. Overmars hatte sein Verhalten «inakzeptabel» genannt.