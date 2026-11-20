Zehn Spieler aus unteren polnischen Ligen stehen unter Verdacht des Spielbetrugs. Der Verband wurde mit neuer Technik auf sie aufmerksam.

Warschau (dpa) – Der polnische Fußballverband hat zehn Spieler aus der dritten Liga und tieferen Spielkassen wegen möglichen Spielbetrugs gesperrt. Wie der Verband mitteilte, werden gegen die Spieler Disziplinarverfahren eingeleitet. Über die Dauer der Sperren informierte der Verband nicht.

Die Verdachtsfälle seien durch Auswertungen mit spezieller Software aufgefallen, die seit mehr als drei Jahren genutzt werde, hieß es. Seitdem habe der Verband Hinweise auf den Verdacht der Manipulation von 29 Spielen in der ersten bis vierten polnischen Liga verfolgt. Zudem sei auch ein Spiel der ersten Liga der Frauen aufgefallen.