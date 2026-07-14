Yann Sommer startet mit 37 Jahren ein neues Kapitel beim FC Brügge – warum ihn ausgerechnet die Champions League reizt und wen er im Tor beerbt.

Brügge (dpa) – Der frühere Bundesliga-Torhüter Yann Sommer setzt seine Karriere beim belgischen Fußball-Meister FC Brügge fort. Der 37-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2029, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte. Er ersetzt Simon Mignolet (38), der seine Karriere beendet hat.

Sommer kommt ablösefrei von Inter Mailand, wo er drei Saisons spielte. Mit Inter wurde der Ex-Keeper von Borussia Mönchengladbach und vom FC Bayern München zweimal italienischer Meister. 2025 verlor er mit Inter das Finale der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain. Dass Brügge nun in der Champions League spielt, war auch ein Anreiz für den früheren Schweizer Nationaltorhüter, in die erste belgische Liga zu wechseln.

Sommer hat in seiner Karriere bisher 790 Profispiele absolviert, darunter 69 Einsätze in der Champions League und 38 Spiele in der Europa League.