Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona ist der spanischen Meisterschaft einen weiteren Schritt näher gekommen, muss aber womöglich eine Verletzung von Starspieler Lamine Yamal verkraften. Gegen Celta Vigo gewann das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick durch einen von Yamal verwandelten Elfmeter 1:0 (1:0). Statt zu Jubeln legte sich der 18-Jährige nach dem Treffer in der 40. Minute aber noch im Strafraum auf den Boden und verschwand kurz darauf direkt in den Katakomben. Die Nummer zehn des FC Barcelonas war zuvor selbst gefoult worden.

Die Partie dauerte länger als gewöhnlich, weil es laut Medienberichten unmittelbar nach dem Tor zu einem medizinischen Notfall auf der Tribüne des Camp Nou gekommen war. Etwa 20 Minuten dauerte es, bis das Duell nach dem Treffer wieder angepfiffen wurde. Durch den Sieg vergrößerte Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid wieder auf neun Punkte.