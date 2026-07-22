Chelsea holt Morgan Rogers von Aston Villa und macht den 23-jährigen Nationalspieler Medien zufolge zum teuersten englischen Fußballer der Geschichte. Beim Wechsel spielt Xabi Alonso eine große Rolle.

London (dpa) – Der FC Chelsea hat den englischen Fußball-Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa verpflichtet. Das teilte der Premier-League-Club aus London mit. Der 23 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb bei den Blues einen Vertrag bis 2033. Zur Ablösesumme machten die Vereine zunächst keine Angaben, Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten aber übereinstimmend von 117 Millionen Pfund, umgerechnet rund 137 Millionen Euro.

Das würde Rogers zum teuersten englischen Profi der Geschichte machen. Länderübergreifend wurden nur für Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak noch höhere Summen gezahlt. Erst vor wenigen Tagen war Rogers' Nationalmannschaftskollege Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City gewechselt und seinem neuen Club Berichten zufolge satte 135 Millionen Euro Ablöse wert gewesen.

«Ich freue mich riesig. Chelsea ist für mich der größte Club Londons und ein Verein, den ich schon als Kind bewundert habe», sagte Rogers. Ausschlaggebend für seinen Wechsel seien auch das Projekt mit dem neuen Trainer Xabi Alonso, der Kader und die Perspektive des Clubs gewesen.

WM-Fahrer und Torschütze im Europa-League-Finale gegen Freiburg

Der Offensivspieler war in 85 Premier-League-Einsätzen für Aston Villa an 40 Toren beteiligt. Rogers qualifizierte sich mit dem Club als Liga-Vierter für die Champions League und gewann die Europa League, wobei er im Endspiel gegen den SC Freiburg das Tor zum 3:0-Endstand erzielte.

Für die englische Nationalmannschaft debütierte Rogers im November 2024. Seitdem absolvierte er 22 Länderspiele. Er gehörte auch bei der Fußball-WM zum Kader und kam in sieben der acht Spiele zum Einsatz.