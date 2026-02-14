Nach 14 Pflichtspielen erzielt der Nationalstürmer wieder ein Tor. Nick Woltemade setzt den Schlusspunkt in einem turbulenten Spiel von Newcastle bei Aston Villa.

Birmingham (dpa) - Stürmer Nick Woltemade hat seine 14 Pflichtspiele währende Torlos-Serie im Trikot von Newcastle United beendet. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte beim 3:1 (1:0) im FA-Cup-Spiel beim englischen Spitzenteam Aston Villa das Tor zum Endstand in der 88. Minute.

Zuvor hatte Sandro Tonali (63./76.) mit seinen Treffern die Weichen für den Achtelfinal-Einzug gestellt. Aston Villas Torwart Marco Bizot (45.+1) sah wegen einer Notbremse rund 40 Meter vor dem eigenen Tor die Rote Karte.

Kein VAR - und zwei Fehlentscheidungen

Newcastle überstand die vierte Runde des englischen Pokal-Wettbewerbs trotz zwei klarer Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. In der vierten Runde des FA Cups gibt es - anders als etwa in der Premier League - allerdings keinen Videobeweis.

Beim 1:0 stand Aston Villas Torschütze Tammy Abraham (14.) im Abseits. Zudem hätte Newcastle einen Elfmeter bekommen müssen, nachdem Lucas Digne den Ball klar innerhalb des Sechzehners mit dem Arm geblockt hatte. Stattdessen nahm der Unparteiische an, die unerlaubte Aktion sei außerhalb des Strafraums gewesen. Glück für Newcastle: der folgende Freistoß führte über Umwege dann doch zum 1:1.