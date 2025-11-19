WM-Teilnahme perfekt: Robertson denkt an verstorbenen Jota

Zum ersten Mal nach 1998 nimmt Schottland wieder an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Kapitän Robertson denkt im Moment des großen Triumphs an seinen verstorbenen Ex-Kollegen.

Glasgow (dpa) – Der schottische Fußballprofi Andrew Robertson hat nach der perfekt gemachten WM-Teilnahme an seinen im Sommer verstorbenen früheren Teamkollegen Diogo Jota gedacht. Die Nordeuropäer fahren dank des spektakulären 4:2 gegen Dänemark zum ersten Mal nach 1998 wieder zu einer WM.

«Ich konnte ihn den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen», wurde der 31 Jahre alte Kapitän der Schotten nach der Partie zitiert. Robertson wisse, dass Jota irgendwo sein werde und lächeln würde.

«Wir haben so viel über die Weltmeisterschaft gesprochen. Er hat die letzte wegen einer Verletzung verpasst, ich habe sie verpasst, weil sich Schottland nicht qualifiziert hat. Und wir haben immer darüber diskutiert, wie es wohl wäre, zur Weltmeisterschaft zu fahren», fügte er hinzu.

Beide Profis hatten gemeinsam zwischen 2020 und 2025 für den FC Liverpool gespielt. Jota und sein Bruder André Silva waren Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen.