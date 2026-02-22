Florian Wirtz kommt nicht wie geplant bei Nottingham Forest in der Startelf des FC Liverpool zum Einsatz. Der Nationalspieler verletzt sich anscheinend vor dem Anpfiff. Seine Kollegen jubeln spät.

Nottingham (dpa) - Florian Wirtz ist in der englischen Premier League kurzfristig ausgefallen. Der Fußball-Nationalspieler zog sich beim Aufwärmen zum Spiel bei Nottingham Forest Berichten zufolge eine Verletzung zu und wurde in der Startelf durch Curtis Jones ersetzt. Ohne Wirtz kamen die Reds nach einer kuriosen Schlussphase dank des Argentiniers Alexis Mac Allister zu einem späten und glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg.

Mac Allister lässt Liverpool spät jubeln

Mac Allister staubte in der siebten Minute der Nachspielzeit ab, nachdem der deutsche Nottingham-Torwart Stefan Ortega Moreno einen Schuss von Virgil van Dijk noch abgewehrt hatte. Wegen einer vermeintlichen Abseitsposition wurde der Treffer zunächst minutenlang vom Videoassistenten überprüft.

Zuvor hatte sich Liverpool in Nottingham lange schwergetan. Immer wieder musste Torhüter Alisson gegen die starken Gastgeber, bei denen der neue Trainer Vitor Pereira erstmals an der Seitenlinie stand, retten. Hingegen blieb Englands Fußballmeister um Stürmerstar Mohamed Salah ideenlos und wurde erst in der Schlussphase gefährlich.

Schon in der 89. Minute jubelte Mac Allister erstmals, aber zu früh. Nachdem Ortega Moreno einen Schuss des Ex-Frankfurters Hugo Etikité pariert hatte, versuchte Nottinghams Ona Aini zu klären. Mac Allister stand mit dem Rücken zum Tor. Der Ball prallte vom Ellenbogen des Argentiniers ab und landete direkt im Netz. Nach VAR-Prüfung wurde der Treffer aberkannt.

Wie geht es für Wirtz weiter?

Nähere Details zu Wirtz' Verletzung wurden zunächst nicht bekannt. Im kommenden Monat stehen die ersten Länderspiele der Nationalmannschaft im WM-Jahr an. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Kader für die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana am 19. März. Wirtz ist dafür eigentlich fest eingeplant.