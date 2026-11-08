Der FC Liverpool stoppt seine kurze Niederlagenserie. Bei Crystal Palace setzt sich das Team auch dank eines gut aufgelegten Florian Wirtz durch.

London (dpa) - Florian Wirtz hat die kurze Negativserie mit dem FC Liverpool beendet und das Team nach zwei Pflichtspielniederlagen hintereinander zurück in die Erfolgsspur geführt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte in der englischen Premier League beim 3:1 (1:0)-Auswärtssieg gegen Hoffenheims Europa-League-Gegner Crystal Palace den zweiten Treffer für die Mannschaft von Trainer Andoni Iraola.

Vorentscheidung durch Wirtz nach der Pause

Wirtz, der nach dem jüngsten Champions-League-Auftritt bei Fenerbahce Istanbul wieder in die Startelf zurückgekehrt war, sorgte nach der Pause für die Vorentscheidung. Der Ex-Leverkusener traf in der 54. Minute nach Vorarbeit von Bradley Barcola mit einem platzierten Rechtsschuss ins lange Eck.

In einer unterhaltsamen und über weite Strecken ausgeglichenen Partie hatte Alexis Mac Allister (40. Minute) die Reds nach einer Vorlage von Dominik Szoboszlai per Kopfball in Führung gebracht. Alexander Isak (89.) machte mit dem 3:0 endgültig alles klar. Schluss war aber noch nicht. Kurz vor dem Abpfiff traf Edward Nketiah (90.+5) per Strafstoß für Crystal Palace.

Torhüter Alisson mit starken Paraden

Der FC Liverpool konnte sich allerdings auch beim starken Torhüter Alisson bedanken, der mit mehreren Paraden großen Anteil am Sieg hatte. In der Anfangsphase hatten die Reds zudem Glück gehabt, als Palace-Profi Yeremy nur die Latte traf. Ein vermeintlicher Treffer von Jörgen Strand Larsen (33.) wurde wegen Abseits aberkannt.