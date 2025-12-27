Wirtz trifft bei emotionalem Liverpool-Sieg gegen Wolves

Erleichterung bei Florian Wirtz: Der Nationalspieler erzielt endlich sein erstes Liverpool-Tor. Im ersten Spiel von Diogo Jotas Ex-Clubs Liverpool und Wolverhampton seit seinem Tod wird es emotional.

Liverpool (dpa) - Mit seinem ersten Tor für den FC Liverpool hat Florian Wirtz dem englischen Fußballmeister zu einem knappen Sieg verholfen. Der deutsche Nationalspieler traf beim emotionalen 2:1 (2:0)-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers, durch den die Reds in der Premier-League-Tabelle auf Platz vier kletterten. Es war das erste Aufeinandertreffen der beiden Ex-Vereine von Diogo Jota, seitdem der Portugiese im Juli bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Im Parallelspiel eroberte der FC Arsenal mit einem 2:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion die Tabellenspitze zurück. Ein Treffer von Martin Ödegaard (14.) und ein Eigentor von Georginio Rutter (52.) reichten zum knappen Sieg gegen Brighton, für das Diego Gómez (64.) traf.

Erster Liverpool-Treffer für Wirtz

Liverpool war gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, der aus bislang 18 Spielen nur zwei Punkte holte, von Beginn an das überlegene Team. Aber erst kurz vor der Pause schoss Ryan Gravenberch (41. Minute) die Reds in Führung.

Nur eine Minute später schlug Florian Wirtz (42.) zu. Für den in die Kritik geratenen deutschen Nationalspieler, der im Sommer für rund 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen gekommen war, war es ein Befreiungsschlag - das erste Liverpool-Tor nach 23 Einsätzen.

Krisenclub Wolverhampton gelang zwar in der 51. Minute der Anschlusstreffer durch Santiago Bueno, mehr aber nicht. Liverpool hat als Tabellenvierter zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Die Gunners verdrängten Manchester City von Platz eins, das durch ein 2:1 (0:0) bei Nottingham Forest nur für kurze Zeit die Spitzenposition übernommen hatte.

Diogo Jotas Söhne als Einlaufkinder

Vor dem Premier-League-Duell zwischen Liverpool und Wolverhampton wurde mit einer emotionalen Geste an den verstorbenen Jota erinnert, der in seiner Karriere für beide Clubs gespielt hatte. Vor dem Anpfiff in Anfield liefen Jotas Söhne Dinis und Duarte an der Seite von LFC-Kapitän Virgil van Dijk auf das Spielfeld.

Zuvor war in der Nähe des Stadions ein Wandgemälde zu Ehren des portugiesischen Stürmers enthüllt worden. Es zeigt Jota, der seine Hände zu einem Herzen formt. Darunter steht «Forever 20». Jotas Rückennummer 20 wird beim FC Liverpool nach seinem Tod nicht mehr vergeben. In der 20. Spielminute erhoben sich die Zuschauer in Anfield, applaudierten und sangen Jotas Namen.

Jotas Witwe, Rute Cardoso, und ihre beiden Söhne hatten bereits die Premier-League-Auftaktspiele in Liverpool und Wolverhampton im August besucht.

Jota und Cardoso hatten zwei Wochen vor dessen Tod geheiratet. Der Stürmer war im Juli bei einem Autounfall in Spanien gemeinsam mit seinem Bruder ums Leben gekommen. Er wurde 28 Jahre alt.