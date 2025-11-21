Wirtz fehlt Liverpool nach Länderspielpause verletzt

Nach der Länderspielpause muss Liverpool auf Florian Wirtz verzichten. Was bedeutet das für den Verein in der Premier League und Champions League?

Liverpool (dpa) – Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz fehlt dem FC Liverpool nach der Länderspielpause verletzt. Der 22-Jährige hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird damit die Premier-League-Partie gegen Nottingham Forest verpassen, wie sein Trainer Arne Slot am Freitag vor dem Duell bekannt gab.

Einen längeren Ausfall befürchtet der Niederländer aber nicht. «Florian sollte nach Forest wieder spielen können. Es hängt davon ab, was danach passiert, aber das sollte nicht so lange dauern», betonte der 47-Jährige. Am Mittwoch trifft seine Mannschaft in der Champions League auf PSV Eindhoven.

Nicht der einzige Ausfall nach der Länderspielpause

Wirtz, der im Sommer für eine Rekordsumme von Bayer Leverkusen auf die Insel gewechselt war, war zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation unterwegs. Bei den Partien in Luxemburg (2:0) und gegen die Slowakei (6:0) stand der Offensivspieler jeweils in der DFB-Startelf, gegen die Slowaken bereitete er zwei Treffer vor.

Neben Wirtz hat sich auch Conor Bradley in der Länderspielpause eine Muskelverletzung zugezogen. Laut Slot wird der nordirische Nationalspieler voraussichtlich rund drei Wochen ausfallen. Torhüter Alisson Becker könnte hingegen nach seiner wochenlangen Pause wegen einer Oberschenkelverletzung ins Team zurückkehren.