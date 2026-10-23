Einem deutschen Stürmer gelingt bei Juventus etwas, das es fast drei Jahrzehnte nicht mehr gab. Dennoch hält sich das Lob seines Coaches in Grenzen.

Turin (dpa) - Der deutsche Nationalspieler Nick Woltemade wartet bei Juventus Turin zwar noch auf sein Startelf-Debüt und das Premieren-Tor in der Serie A. International aber ist dem Stürmer ein kleines Ausrufezeichen gelungen: Der 24-Jährige erzielte beim 2:2 in der Europa League gegen Stade Rennes das Tor zum 2:2; er war damit in seinen ersten drei Europapokal-Auftritten für den Traditionsverein jeweils erfolgreich. Das hatten vor Woltemade bei Juve nur Fußball-Ikone Roberto Baggio 1990 und Darko Kovacevic 1999 geschafft.

Nach dem ernüchternden Remis der «Alten Dame» gegen Rennes war der deutsche Angreifer einer der wenigen, die von Medien und Experten gelobt wurden. Woltemade bereitete das 1:0 durch Zeki Celik mit einem feinen Pass vor und markierte per Handelfmeter in der 67. Minute den Endstand. «Woltemade brilliert», schrieb etwa die «Gazzetta dello Sport».

Trainer Spalletti dennoch nicht ganz zufrieden

«Ich habe gut gespielt», sagte Woltemade bei Sky. «Ich hätte noch das dritte Tor machen können, aber ich glaube, mit der richtigen Herangehensweise und dem richtigen Geist aufgetreten zu sein. So soll es weitergehen.»

Trainer Luciano Spalletti war da deutlich kritischer in der Bewertung von Woltemade und dessen Sturm-Kollege Randal Kolo Muani. «Er hat es gut gemacht, aber ich glaube, dass ich mehr erwarten kann von beiden, denn sie haben mehr Qualität, als sie am heutigen Abend gezeigt haben», sagte der Coach. «Es war ein gutes Spiel, aber sie können noch mehr.»

Tor-Serie von Baggio und Kovacevic noch länger

Das will Woltemade auch in der Meisterschaft zeigen, ehe Anfang November das nächste Europa-League-Spiel ansteht und er seine Tor-Serie fortsetzen kann. Wie das geht, haben Baggio und Kovacevic vorgemacht: Der italienische Nationalspieler war im damaligen Europapokal der Pokalsieger fünfmal nacheinander erfolgreich und brachte es in den Partien auf insgesamt acht Tore. Kovacevic jubelte gar in seinen ersten sieben internationalen Partien für Juventus über insgesamt zehn Tore. Da hat Woltemade also noch viel vor sich.