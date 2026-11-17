Der frühere HSV-Star konnte den Auftritt der niederländischen Nationalmannschaft bei der 0:5-Klatsche gegen das DFB-Team kaum mit ansehen. Van der Vaart findet deutliche Worte.

Berlin (dpa) – Nach der höchsten Niederlage seit 67 Jahren ging der frühere HSV-Star Rafael van der Vaart mit der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft hart ins Gericht. «Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln», kritisierte der Vize-Weltmeister von 2010 nach dem 0:5 der Elftal gegen Deutschland als Experte beim TV-Sender NOS.

Es sei ein trostloser Anblick gewesen, so van der Vaart. «Aber ich fand Deutschland eigentlich auch ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 5:0. Dafür sollte man sich wirklich schämen», ergänzte der 109-malige Nationalspieler.

Kritik an Torwart Verbruggen

Dabei ärgerte sich van der Vaart über die Szene, als Torwart Bart Verbruggen die Mannschaft nach dem Treffer zum 0:5 zu einer Art Krisenbesprechung auf dem Platz zusammengerufen hatte. «Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht ansehen. Ein Torwart macht so etwas – und ich denke mir: Du hast gerade fünf Gegentore kassiert. Man kann zwar nicht erwarten, dass man jeden Ball hält, aber du warst ja nicht einmal annähernd dran», so der 43-Jährige.

Das 0:5 in Berlin war die höchste Niederlage der Niederlande seit dem 0:7 gegen Deutschland am 21. Oktober 1959. Dabei hatte Oranje erst am vergangenen Freitag 7:0 gegen Griechenland gewonnen. «Wir neigen dazu, uns für großartig zu halten, sobald es einmal gut läuft. Und dann folgt meist ein böses Erwachen», betonte der Ex-Schalker Youri Mulder.