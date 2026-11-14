Hans-Joachim Watzke wünscht sich einen europäischen Gegenkandidaten für die nächste FIFA-Präsidentenwahl. Arsène Wenger hält er für geeignet – doch der hat sich noch nicht festgelegt.

München (dpa) – Hans-Joachim Watzke hat sich für einen Gegenkandidaten aus Europa bei der nächsten FIFA-Präsidentenwahl ausgesprochen. Er würde sich das «sehr wünschen», sagte der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes in einem Interview von RTL und Sky Sport. «Denn so kann es ja nicht weitergehen.»

Zugleich äußerte sich Watzke über Arsène Wenger als möglichen Bewerber. «Ich weiß nur eins: Er wäre top», sagte der 67-Jährige. Jedoch betonte er auch, dass Wenger sich bislang noch nicht festgelegt habe. «Es ist das Problem, jetzt über Namen zu spekulieren. Weil er sich ja offensichtlich noch nicht committet hat», sagte Watzke, der auch Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist.

Watzke über Wenger: «Total glaubwürdig»

Er kenne Wenger gut und habe sich unter anderem bei der Club-Weltmeisterschaft häufig mit ihm ausgetauscht. «Wenger ist total seriös», so Watzke weiter. «Total glaubwürdig, weil er ein Fußballer ist. Auch ein Mann, der wirklich den Fußball gelebt hat und für den der Fußball an erster Stelle steht und nicht irgendwelche anderen Dinge.»

Wenger sei zwar Teil des FIFA-Systems des umstrittenen Präsidenten Gianni Infantino, habe sich im Sommer aber gegen die damaligen Vorgänge rund um die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko positioniert. Wenger habe erklärt, nicht involviert und dagegen gewesen zu sein, berichtete Watzke. Das erfordere «schon eine gewisse Zivilcourage», meinte der Funktionär.

Watzke sieht Ceferin in Pflicht, Gespräche zu führen

Die führende Rolle in den Gesprächen nimmt vonseiten der UEFA Aleksander Ceferin ein. «Der Präsident hat die Aufgabe, jetzt mit möglichen Kandidaten zu sprechen und uns das vorzustellen, nicht umgekehrt», sagte Watzke. Er geht davon aus, dass Ceferin ihn in den kommenden Tagen kontaktieren werde, sobald es einen aussichtsreichen Bewerber gebe. «Wir haben uns noch nicht damit letztlich und final befasst. Das wird die nächsten Tage anstehen», sagte Watzke.

Auch eine nicht europäische Alternative wie der japanische Fußballfunktionär Kozo Tashima ist laut Watzke denkbar. Tashima hat seine Bewerbung schon eingereicht. «Alles im Leben ist eine Frage der Alternative. Und wir sollten idealerweise alle, die der Meinung sind, dass sich bei der FIFA etwas ändern müsste, uns dann auf die beste Möglichkeit einigen», äußerte Watzke.