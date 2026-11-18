Der Nordostdeutsche Fußball-Verband favorisiert bei der Regionalliga-Reform plötzlich die 22/5-Lösung. Wie sieht diese aus? Und kann es eine Mehrheit geben?

Berlin/Leipzig (dpa) – Einen Monat vor dem außerordentlichen DFB-Bundestag sieht es bei der Reform der Fußball-Regionalliga nach einer überraschenden Wende aus. Neben dem von DFB-Präsident Bernd Neuendorf favorisierten Kompassmodell soll am 18. Dezember auch über die 22/5-Lösung abgestimmt werden. In diesem würde die 3. Liga von 20 auf 22 Clubs aufgestockt werden, die fünf Regionalligen blieben erhalten.

Unruhe kommt deshalb auf, weil sich der Nordostdeutsche Fußball-Verband (NOFV), in dem die Reform-Bewegung losgetreten worden war, nun vom Kompassmodell abwendet. Fünf der sechs Landesverbände lehnen dieses Modell ab, wie die «Sportschau» berichtet. Dies deckt sich mit dpa-Informationen.

Aus dem Verband ist zu hören, dass es für den von Bayern eingereichten 22/5-Antrag durchaus Sympathien in der Breite gebe. Zudem versteht der NOFV es nicht als Abkehr vom Kompassmodell, sondern eher als bessere Alternative, die bisher nicht zur Debatte gestanden habe. Die für dieses Modell benötigte Mehrheit könnte auf dem Bundestag zudem einfacher zu erreichen sein. Unbedingt vermieden werden soll, dass es überhaupt keine Lösung gibt.

DFB gegen Aufstockung der 3. Liga

Die Kernforderung «Meister müssen aufsteigen» wäre mit der 22/5-Lösung umgesetzt. Zudem blieben die fünf Regionalligen erhalten, auch die Oberligen blieben unberührt. Nur die 3. Liga müsste in der Struktur verändert werden.

Dies wurde bisher sowohl vom DFB als auch von den Clubs abgelehnt. «Als Träger der 3. Liga haben wir ein klares Votum: 20:0 Stimmen für den Erhalt der aktuellen Struktur und gegen eine Aufstockung auf 22 Mannschaften. Diesem Auftrag fühlen wir uns verpflichtet», sagte DFB-Geschäftsführer Manuel Hartmann der ARD.

Initiative sieht keine Mehrheit

Mit dem Abrücken des NOFV vom Kompassmodell dürfte die Zwei-Drittel-Mehrheit, die es bei der Abstimmung auf dem Bundestag braucht, kaum zustande kommen. Für Neuendorf wäre dies ein harter Schlag, schließlich hatte der Präsident die Reform zur Chefsache erklärt. In diesem Modell würde es nur noch vier Regionalligen geben, die zu jeder Saison mittels Künstlicher Intelligenz neu zugeschnitten werden.

Tommy Haeder, Sprecher der Initiative «Meister müssen aufsteigen», im 22/5-Modell keine Lösung. «Dieses Thema dennoch zu forcieren, halte ich nicht für zielführend», sagte der Geschäftsführer des Chemnitzer FC dem «Kicker». Dennoch werde er als Delegierter für 22/5 stimmen, sollte es für das Kompassmodell keine Mehrheit geben: «Mit dem klaren Hinweis, dass ich es moralisch nicht gut finde, aber das Thema in der Sache erst einmal gelöst wäre.»

Auf dem Bundestag stimmen 257 Delegierten ab. Der DFB-Vorstand hat 43 Stimmen, die Bundesliga-Vereine haben 74. Die Regional- und Landesverbände kommen insgesamt auf 140 Stimmen. Bis spätestens zwei Wochen vor dem Bundestag können Anträge eingereicht werden.