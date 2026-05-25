Wenige Wochen vor der Fußball-WM gibt es einen Schreckmoment für Titelverteidiger Argentinien. Superstar Lionel Messi muss im letzten Spiel für Inter Miami vor der WM vorzeitig vom Platz.

Miami (dpa) – Titelverteidiger Argentinien sorgt sich kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft um Superstar Lionel Messi. Der achtmalige Weltfußballer musste im letzten Spiel seines Clubs Inter Miami vor der WM eine Viertelstunde vor Schluss angeschlagen ausgewechselt werden. Messi hatte sich zuvor nach einem Freistoß an den hinteren Oberschenkel gegriffen.

Miami gab nach der Partie in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS), die Inter mit 6:4 (4:4) gegen Philadelphia Union gewann, zunächst keine näheren Details zur Art und Schwere der Verletzung bekannt.

Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos sagte zur Auswechslung: «Leo war erschöpft und müde. Der Platz war tief. Im Zweifelsfall versucht man, Risiken zu vermeiden.» Während der Partie hatte es heftig geregnet.

Suarez-Hattrick bei Miami-Sieg

Messi hatte vor seiner Auswechslung noch zwei Treffer in der torreichsten ersten Halbzeit der MLS-Geschichte vorbereitet. Der 38 Jahre alte Argentinier zeigte sich in dieser Saison bislang gut aufgelegt. In 14 Saisonspielen kommt er auf zwölf Tore und acht Vorlagen.

Ohne Messi entschied diesmal Luis Suárez die Partie für Miami. Der 39 Jahre alte Uruguayer, der nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt und somit bei der Weltmeisterschaft fehlen wird, erzielte drei Treffer. Für das Team aus Florida war es der vierte Sieg in Serie in der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Miami liegt mit 31 Punkten auf Platz zwei der Eastern Conference, zwei Zähler hinter dem Nashville SC um Hany Mukhtar.