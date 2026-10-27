Nach knapp einer Minute war Schluss – zumindest vorerst: Eine Drohne über dem Stadion sorgt im englischen Ligapokal zwischen Fleetwood Town und Arsenal für eine Pause.

Fleetwood (dpa) – Eine Drohne hat im Achtelfinale des englischen Ligapokals zwischen Viertligist Fleetwood Town und dem FC Arsenal um Fußball-Nationalspieler Kai Havertz für eine Unterbrechung gesorgt. Bereits nach knapp einer Minute unterbrach Schiedsrichter Michael Salisbury die Partie, nachdem er auf die Drohne über dem Highbury Stadium in Fleetwood aufmerksam gemacht wurde.

Erst als das Fluggerät wieder verschwunden war, wurde die Partie nach einer achtminütigen Unterbrechung fortgesetzt. Nach Angaben des britischen Senders BBC ging die Drohne in einer nahegelegenen Wohnsiedlung zu Boden. Zur Pause führte der Außenseiter überraschend beim englischen Meister mit 1:0.