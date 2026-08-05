Fußball
Wechsel naht: Trabzonspor kündigt Ankunft von Salah an
Mohamed Salah
Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah war viele Jahre für den FC Liverpool auf Torejagd. (Archivbild)
Uncredited. DPA

Über einen Transfer von Mohamed Salah in die Türkei wird seit längerem spekuliert. Ägyptens Torjäger wird heute dort erwartet.

Lesezeit 1 Minute

Trabzon (dpa) – Ein Wechsel des ägyptischen Stürmerstars Mohamed Salah zum türkischen Spitzenclub Trabzonspor rückt offenbar immer näher. Der langjährige Angreifer des FC Liverpool werde heute um 12.00 Uhr Ortszeit am Flughafen Istanbul erwartet, schrieb der Club bei X und bestätigte zugleich Verhandlungen über einen Transfer.

Bereits seit längerem wird über die Verpflichtung von Salah spekuliert, der mit Ägyptens Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft höchst unglücklich ausgeschieden war. Gegen den späteren Finalisten Argentinien gab es im Achtelfinale nach einer 2:0-Führung in der Schlussphase noch eine 2:3-Niederlage. Die Ägypter hatten dabei mit der Schiedsrichterleistung und einer Entscheidung unmittelbar vor dem entscheidenden Treffer gehadert.

© dpa-infocom, dpa:260805-930-485467/1

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