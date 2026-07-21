Marc Cucurella sorgt bei den Feierlichkeiten des Fußball-Weltmeisters für Stimmung – mit einem Haaland-Song, der Fans zum Mitsingen bringt. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Ritual?

Madrid (dpa) – Norwegens Topstürmer Erling Haaland ist dank Marc Cucurella erneut unfreiwillig Teil der spanischen Fußball-Feierlichkeiten geworden. Wie schon nach dem EM-Titel 2024 rief der Verteidiger bei der WM-Party in Madrid erneut «Haaland zittert» – und die spanischen Anhänger antworteten im Chor: «Weil Cucurella kommt.» Mit einer sportlichen Rivalität hat das Ständchen wohl weniger zu tun, letztmals trafen Norweger und Spanier 2023 in der EM-Qualifikation aufeinander – zwar mit Haaland, aber ohne Cucurella.

«Letztes Jahr hat er mich nach dem Trikot gefragt, und jetzt fängt er an, über mich zu singen. Er kann machen, was er will, das ist mir ziemlich egal», hatte Haaland der norwegischen Plattform Viaplay bereits vor zwei Jahren nach Spaniens EM-Triumph gesagt. Damals war dem Stürmerstar im direkten Premier-League-Duell von Manchester City mit Cucurellas FC Chelsea auch die sportliche Antwort geglückt, als er beim 2:0-Sieg die Führung erzielte.

Wer hat's erfunden?

Auf eine sportliche Revanche in der englischen Liga muss Haaland diesmal verzichten. Cucurella wechselte in diesem Sommer von Chelsea zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Das ist für die Londoner auch deshalb ein Verlust, weil der Cucurella-Song ursprünglich von Chelsea-Fans stammt.

Über den an diesem Mittwoch 28 Jahre alt werdenden Verteidiger sangen die Anhänger der Blues auf die Melodie des Kulthits «La Bamba»: «Cucurella, Cucurella / Er isst Paella / Er trinkt Estrella / Und seine Haare sind verdammt dick.» Die Version mit Haaland kam dann erst später auf – mutmaßlich, weil beide zu dem Zeitpunkt in der Premier League spielten und Haaland dort zu den besten Stürmern zählt.

In der spanischen Version geht der Text (übrigens ohne Anspielung auf Cucurellas Haare) nun so: «Cucu, Cucurella, se come una paella – Cucu, Cucurella, se bebe una Estrella – Haaland tiembla porque Cucurella viene.»