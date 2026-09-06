Verrückte Szenen in der niederländischen Eredivisie: Torhüter Ronald Koeman Jr. bleibt bei zwei Elfmetern nervenstark und rettet seinem Team Telstar in der elften Minute der Nachspielzeit einen Punkt.

Velsen (dpa) – Torwart-Irrsinn in den Niederlanden: Der gleichnamige Sohn von Fußball-Ikone Ronald Koeman hat beim wilden 2:2 (0:0) von Telstar Velsen gegen Cambuur Leeuwarden in der Eredivisie einen Doppelpack vom Elfmeterpunkt erzielt. Nachdem Ronald Koeman Jr. in der 63. Minute per Strafstoß zum 1:2 verkürzte, behielt er in der elften Minute der Nachspielzeit ein weiteres Mal die Nerven und rettete seinem Club in Unterzahl einen Zähler. Der 31-Jährige lief nach seinem zweiten Treffer jubelnd auf die Fans zu, um die dramatische Wende zu feiern.

«Ich bin natürlich sehr glücklich», sagte Koeman bei ESPN. «Ich kann einfach gute Elfmeter schießen und habe das Selbstvertrauen, daher gibt es keine Zweifel.» Vor dem zweiten Strafstoß hatte der Torwart trotzdem noch einmal tief durchgeatmet – aus Gründen.

Koeman Jr.: «Mich macht man nicht verrückt»

«Du weißt, wie das läuft. Sie versuchen, auf dich einzureden. Aber mich macht man nicht verrückt. Eben einen Moment bei dir selbst sein und fokussieren», erklärte Koeman. «Es ist schön, dass ich die Verantwortung übernommen habe. Es war die gleiche Ecke, vielleicht muss ich das in Zukunft etwas verändern. Aber wenn der Schuss hart ist, können sie ihn nicht halten.»

Koemans Vater zählt zu den besten niederländischen Fußballern in der Geschichte. Als Spieler wurde er 1988 Europameister. Als Trainer betreute Koeman bei der WM im Sommer die niederländische Nationalmannschaft. Nach der Niederlage gegen Marokko im Sechzehntelfinale erklärte der 63-Jährige seinen Rücktritt.