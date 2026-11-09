Harry Kane wurde gerade mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet und fehlt dennoch in der Fifpro-Auswahl. Wer stattdessen im Angriff steht – und wer die Mannschaft gewählt hat.

Hoofddorp (dpa) – In der «Mannschaft des Jahres» ist für den weltbesten Fußballer kein Platz: Harry Kane fehlt überraschend in der World11 der weltweiten Spielergewerkschaft Fifpro. Der Dachverband veröffentlichte heute die Auswahl, die den Angaben nach von 19.806 Profis gewählt wurde. Den Angriff bilden dabei Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi und Lamine Yamal.

Kane belegte bei der Abstimmung mit 27,6 Prozent der Stimmen Platz fünf, nur 0,8 Prozentpunkte fehlten zum Vierten Haaland. Die meisten Stimmen erhielt Mbappé mit 46 Prozent, Yamal bekam 37,4 Prozent. Für Lionel Messi, der es erstmals seit 2023 wieder und zum insgesamt 18. Mal in die Auswahl schaffte, entschieden sich 29,5 Prozent der Spieler.

Herausragende Saison

Bayern-Profi Kane war Ende Oktober mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Der Stürmer hatte in der vergangenen Saison 61 Tore für den deutschen Rekordmeister erzielt und zwölf für die Three Lions, sechs davon bei der WM im Sommer. Mbappé und Yamal hatten bei der jährlichen Wahl die Plätze zwei und drei belegt.

Beim Ballon d'Or wählten allerdings nicht die Spieler. Vergeben wird die prestigeträchtige Auszeichnung vom Fachmagazin «France Football» und der Europäischen Fußball-Union UEFA. Stimmberechtigt für die finale Entscheidung waren jeweils ein Journalist oder eine Journalistin aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste. Der Weltverband vergibt noch einen eigenen Preis an den Weltfußballer und die Weltfußballerin – der Ballon d'Or gilt aber insbesondere auch im Kreis der Profis als bedeutender.