Fußball
Von Mailand nach Madrid: Real verpflichtet Dumfries
WM 2026 - Niederlande - Marokko
Wechselt zu Real: Denzel Dumfries. (Archivbild)
Addison Simmons. DPA

Denzel Dumfries verlässt Inter Mailand und unterschreibt bei Real Madrid bis 2030. Die Ausstiegsklausel soll 20 Millionen Euro betragen haben.

Madrid (dpa) – Der niederländische Fußball-Nationalspieler Denzel Dumfries wechselt zu Real Madrid. Der Außenverteidiger kommt vom italienischen Double-Gewinner Inter Mailand und erhält beim spanischen Hauptstadt-Club einen Vertrag bis 30. Juni 2030. Real zahlte die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro.

Der 30-jährige Dumfries kam bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA in allen vier Spielen für die Elftal zum Einsatz. Das Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko (2:3 im Elfmeterschießen) konnte aber auch er nicht verhindern.

Vereinsmitteilung

© dpa-infocom, dpa:260705-930-336772/1

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