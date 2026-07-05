Madrid (dpa) – Der niederländische Fußball-Nationalspieler Denzel Dumfries wechselt zu Real Madrid. Der Außenverteidiger kommt vom italienischen Double-Gewinner Inter Mailand und erhält beim spanischen Hauptstadt-Club einen Vertrag bis 30. Juni 2030. Real zahlte die im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro.
Der 30-jährige Dumfries kam bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA in allen vier Spielen für die Elftal zum Einsatz. Das Aus im Sechzehntelfinale gegen Marokko (2:3 im Elfmeterschießen) konnte aber auch er nicht verhindern.
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