Vladimir Petkovic ist nicht mehr Nationaltrainer Algeriens. Das Aus kommt nur wenige Monate nach dem enttäuschenden Afrika-Cup und dem anschließenden frühen WM-K.-o.

Berlin (dpa) – Einen Monat nach dem Aus bei der Fußball-WM hat sich der Verband Algeriens von Nationaltrainer Vladimir Petkovic getrennt. Laut einer Mitteilung der Nordafrikaner erfolgte das Ende der Zusammenarbeit mit dem 62-Jährigen einvernehmlich. Der ehemalige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft hatte den Job in Algerien erst im Frühjahr 2024 übernommen. Eigentlich hatte er noch einen Vertrag bis 2028.

Bei der Weltmeisterschaft schied Petkovic Anfang Juli mit Algerien im Sechzehntelfinale nach einem 0:2 gegen die Schweiz aus. Schon wenige Monate zuvor war das Aus im Viertelfinale des Afrika-Cups gegen Nigeria eine herbe Enttäuschung gewesen.