Vinícius Junior bleibt Real Madrid langfristig erhalten. Die Vertragsdauer hat es in sich.

Madrid (dpa) – Der ehemalige Weltfußballer Vinícius Junior wird seinen Vertrag bei Real Madrid langfristig verlängern. Der 26-Jährige bleibt bis 2032, wie der Club mitteilte. Der Brasilianer, der im Alter von 18 Jahren zu Real gewechselt war, entschied sich ein Jahr vor dem Ende seines momentanen Engagements für den Verbleib bei dem Hauptstadtclub.

Die Verhandlungen hatten sich laut Medien eineinhalb Jahre lang hingezogen. Der englische Meister FC Arsenal soll sehr interessiert daran gewesen sein, Vinícius Junior zu verpflichten.

In seiner Real-Laufbahn bestritt er bisher 375 Spiele. Dabei erzielte er 128 Treffer und gewann er unter anderem zweimal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.

In der von Rückkehrer José Mourinho trainierten Real-Mannschaft, die in der vorigen Saison ohne Titel geblieben war, spielt künftig auch der bisherige Leipziger Yan Diomande. Der 19 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste erhält einen Vertrag bis 2033 und soll dem Vernehmen nach mindestens 125 Millionen Euro Ablöse kosten.