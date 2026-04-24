Seit der Übernahme durch die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob Mac geht es für den AFC Wrexham nur bergauf. Nach einem heftigen Dämpfer darf der Club nun doch noch auf die Premier League hoffen.

London (dpa) - Im Rahmen seiner Saisonvorbereitung spielt der AFC Wrexham im Sommer auf seiner USA-Tournee gegen den FC Liverpool. Gut möglich, dass Wrexham die großen Namen bald auch im eigenen Stadion zu Gast hat. Gut fünf Jahre nach der spektakulären Übernahme durch die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob Mac peilt der Club Historisches an.

Wrexham steht zwei Spieltage vor dem Saisonende in der zweitklassigen Championship auf einem Playoff-Platz und will es darüber in die Premier League schaffen. Vier Spiele trennen den Club aus dem Nordosten von Wales vom historischen vierten Aufstieg in Serie. Wrexham muss sie alle gewinnen.

Vier Spiele bis zur Premier League

Im Saisonendspurt liefert sich der Club ein enges, hoch spannendes Rennen mit Hull City. Als Tabellensechster mit 70 Punkten ist Wrexham punktgleich mit dem Siebten, hat aber die bessere Tordifferenz. Nur zwei Treffer trennen die beiden Konkurrenten in der Tabelle. Schon jetzt haben die Red Dragons ihre höchste Position der Vereinsgeschichte in der englischen Fußball-Hierarchie sicher. Aber das reicht dort niemandem.

«Natürlich wäre es besser, wenn wir aufsteigen», betonte Stürmer Josh Windass, der mit 15 Toren maßgeblichen Anteil am Erfolg hat, im Interview auf der Vereinswebsite. «Aber ich schätze, wenn ich im nächsten Jahr zurückblicke und wir es nicht geschafft haben, sage ich trotzdem, dass es eine gute Saison war. Momentan denke ich darüber allerdings nicht nach.»

Eine Kleinstadt bekommt Hollywood-Flair

Seit der Übernahme durch Reynolds und Mac - weil niemand seinen ursprünglichen Nachnamen McElhenney aussprechen konnte, änderte er ihn kürzlich - geht es für Wrexham fast stetig bergauf. Im ersten Jahr danach verpassten die Red Dragons den Aufstieg in den Playoffs. Doch dann gelangen Wrexham als bislang einzigem Profi-Fußballclub auf der Insel drei Aufstiege nacheinander - von der fünftklassigen National League bis in die Championship.

Noch vor ein paar Jahren dümpelte der nach eigenen Angaben drittälteste professionelle Fußballverein der Welt bedeutungslos vor sich in. Jetzt ist Wrexham eine globale Marke mit Fans auf der ganzen Welt, darunter viele Promi-Freunde der Inhaber. Im The Turf, dem Pub neben dem Stadion, begegnet man vor Heimspielen gelegentlich Filmstars wie Hugh Jackman, Will Ferrell oder Paul Rudd.

Ein Fußballclub wird ein TV-Phänomen

Der rasante Aufstieg des AFC Wrexham ist eng verknüpft mit der Doku-Serie «Welcome to Wrexham». Reynolds und Mac ließen schon vor der Übernahme die Kameras mitlaufen und dokumentierten alles. In Deutschland sind die bisher fünf Staffeln beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Gerade wurde die Serie um ganze drei Staffeln bis mindestens 2029 verlängert.

Dank des Mitwirkens der beiden Eigentümer, die reichlich Humor mitbringen, fand die Serie schnell ein großes Publikum. Auch die Spieler sowie Trainer Phil Parkinson, der seit 2021 im Amt ist und laut Mac der «Architekt des Erfolgs» ist, sind inzwischen weit über die Kleinstadt mit ihren 45.000 Einwohnern hinaus bekannt.

Eigentümer investieren in die Zukunft

Der AFC Wrexham ist für die beiden Eigentümer offensichtlich kein - oder nicht nur ein - Imageprojekt. Die Hollywood-Millionäre gelten als leidenschaftliche, echte Fans. Wer daran zweifelt, muss sich nur Reynolds Instagram-Kanal anschauen. Mit Abstand die meisten Beiträge dort drehen sich um Wrexham, nicht um seine Filmkarriere.

Was bei den Fans zudem gut ankommt: Das Duo investiert gezielt in Kader und Infrastruktur. Das Stadion, der Racecourse Ground mit aktuell 13.500 Plätzen, wird vergrößert. Bis zum Sommer soll der neue Kop Stand fertig sein. Reynolds und Mac haben weitere Pläne. Zum Jubiläum schrieb Reynolds in sozialen Medien: «5 Jahre, es fühlt sich an, als würden wir gerade erst anfangen.»

Nach heftigem Dämpfer ist Wrexham zurück auf Kurs

Vor Saisonbeginn galt der erneute Aufstieg nicht als Muss. Dennoch war es kein Geheimnis, dass die Premier League für alle beim AFC Wrexham das Ziel ist. Nach einem Dämpfer mit zwei Niederlagen - darunter die heftige 1:5-Pleite gegen den formstarken FC Southampton - glaubt man nun wieder daran, dass es schon am 23. Mai im Play-off-Finale in Wembley klappen könnte.

Wenn Wrexham im Juli im New Yorker Yankee-Stadion gegen den FC Liverpool spielt, treffen vielleicht zwei Premier-League-Teams aufeinander.