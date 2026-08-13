Erling Haaland hat eine steile Fußball-Karriere hingelegt. Jetzt ist der Norweger für ganz besondere Leistungen geehrt worden.

Manchester (dpa) – Norwegens Starstürmer Erling Haaland hat kurz vor dem Saisonstart mit Englands Vizemeister Manchester City eine ganz besondere Auszeichnung erhalten. Dem 26 Jahre alten Fußballprofi wurden gleich vier Urkunden für von ihm aufgestellte Guinness-Rekorde überreicht.

In der Premier League stellte Haaland in der Vergangenheit zwei Bestmarken auf. Zum einen schaffte er in der bisher kürzesten Zeit die magische Marke von 100 Ligatreffern, für die er lediglich 111 Spiele benötigte. Zum anderen hält er mit 36 Treffern den Saison-Torrekord in England.

Eine weitere Bestmarke schaffte Haaland im Trikot der norwegischen Nationalmannschaft, für die er in der Nations League 19 Mal traf – so oft wie kein anderer Spieler in Europa.

Zudem stellte Haaland bereits 2023 den Rekord der meisten Tore in einem Champions-League-Spiel ein. Gegen RB Leipzig traf er damals fünfmal – das schafften neben ihm nur Lionel Messi und Luiz Adriano.