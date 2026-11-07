Vancouver (dpa) – Ein Teamkollege von Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps ist an Krebs erkrankt – und der Verein stärkt dem Fußballprofi nicht nur verbal den Rücken. Die Whitecaps bestätigten, dass sie den Vertrag mit Belal Halbouni, der mit Hodgkin Lymphom diagnostiziert worden ist und vorerst ausfällt, bis zum Ende der Saison 2027/28 in der Major League Soccer verlängert haben.

«Wir stehen hinter dir, Belal. Jeden Schritt des Weges», schrieben die Whitecaps in einem Post bei der Plattform X, in dem sie die Erkrankung des Defensivspielers bekannt gaben. Das Hodgkin Lymphom ist eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems.

Halbouni bedankt sich für Unterstützung

«Belal und seine Familie haben die volle Unterstützung aller im Verein», sagte Axel Schuster, der deutsche Sportdirektor der Whitecaps FC. «Belal wird sich eine Auszeit vom Fußball nehmen, um sich auf seine Behandlung und Genesung zu konzentrieren. Wir werden ihn dabei jederzeit begleiten und freuen uns darauf, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen, sobald es so weit ist.»

Halbouni bedankte sich in einer Pressemitteilung beim Verein für die Unterstützung. «Die Art und Weise, wie dieser Verein mich unterstützt hat, geht weit über den Fußball hinaus und hat mir wieder einmal vor Augen geführt, was es wirklich bedeutet, Teil einer Familie zu sein», sagte der 26-Jährige. «Ich bin stolz darauf, dieses Wappen zu tragen, dankbar, Vancouver mein Zuhause nennen zu dürfen, und dankbar für die Hoffnung, die mir dieser Verein schenkt.»