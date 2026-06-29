Die Nachfolge von Pep Guardiola ist offiziell geklärt. Mit Enzo Maresca kehrt ein alter Bekannter zu Manchester City zurück. Der Italiener bringt Premier-League-Erfahrung mit.

Manchester (dpa) – Enzo Maresca wird neuer Coach von Manchester City und tritt die Nachfolge von Star-Trainer Pep Guardiola an. Der Italiener habe einen Vertrag bis zum Sommer 2029 unterschrieben, teilte der zehnmalige englische Fußballmeister mit. «Ich möchte, dass wir gewinnen, guten Fußball spielen und den Druck genießen, Manchester City zu repräsentieren», sagte Maresca.

Für den 46-Jährigen ist es die Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Zu Beginn seiner Trainerkarriere hatte er die U21-Mannschaft von Man City trainiert, in der Saison 2022/23 war er als Co-Trainer Teil des Trainerstabs von seinem Vorgänger Guardiola. «Manchester City ist ein Verein, den ich sehr gut kenne, und die Chance, diese Mannschaft zu trainieren, ist eine großartige Gelegenheit für mich», betonte Maresca.

Zuletzt hatte Maresca den Premier-League-Konkurrenten FC Chelsea trainiert. Mit dem Verein aus London gewann er die Club-Weltmeisterschaft und die Conference League. Im Januar verkündete Chelsea die Trennung von Maresca.

Am Ende der vergangenen Saison hatte Guardiola verkündet, dass er City nach zehn Jahren auf der Trainerbank verlässt. In seiner Abschiedssaison gewann der Spanier mit Manchester City noch einmal den FA-Cup und den englischen Ligapokal. Über Maresca war seitdem als möglicher Nachfolger spekuliert worden.