Frenkie de Jong verletzt sich bei der Fußball-WM. Die erste Diagnose war eher harmlos, doch der Schock folgte bei der Rückkehr zum FC Barcelona. So geht es mit dem Strategen weiter.

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick muss für unbestimmte Zeit auf Mittelfeldspieler Frenkie de Jong verzichten. Der 29 Jahre alte Niederländer hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen, wie der spanische Meister mitteilte. Eine Operation ist zurzeit aber nicht angedacht, der Heilungsprozess soll in den «kommenden Wochen genau beobachtet» werden.

De Jong hatte sich bei der Fußball-WM, bei der er mit Oranje bereits im Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert ist, am Knie verletzt. Die Ärzte hätten ihm dort gesagt, dass es sich nur um eine kleine Verletzung handeln würde und dass es nicht schlimmer werden würde, wenn er weiterspiele, schrieb de Jong bei Instagram.

«Die einzige Herausforderung war es, mit etwas Schmerzen zu spielen», schrieb der Mittelfeld-Stratege. In seinem Urlaub sei er dann zu Barça für weitere Untersuchungen zurückgekehrt. Diese hätten ergeben, dass die Verletzung doch schwerwiegender sei als ursprünglich diagnostiziert.