Fußball
Vancouver kassiert Klatsche – Müller glaubt ans Wunder
Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders
Das war nix: Thomas Müller unterliegt mit den Whitecaps klar.
Darryl Dyck. DPA

Thomas Müller trifft nur die Latte, die Whitecaps gehen im Champions Cup unter. Mit Blick auf das Rückspiel gibt sich der Fußball-Weltmeister von 2014 kämpferisch.

Lesezeit 1 Minute

Vancouver (dpa) - Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps eine empfindliche Heimniederlage einstecken müssen. Im Achtelfinal-Hinspiel des Concacaf Champions Cup unterlagen die Kanadier 0:3 gegen die Seattle Sounders aus den USA. Müller hätte in der Nachspielzeit verkürzen können, traf per Volleyschuss aber nur die Latte. Der Champions Cup der Fußballverbände Nord- und Mittelamerikas sowie der Karibik ist das Pendant zur europäischen Champions League.

«Wir sind noch nicht fertig. 3:0 ist ein sehr schwieriges Ergebnis, aber nicht unmöglich», sagte der Weltmeister von 2014 beim kanadischen TV-Sender OneSoccer. «Es ist Halbzeit und wir werden nächste Woche versuchen, zurückzuschlagen.» Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (4.00 Uhr MEZ) statt.

© dpa-infocom, dpa:260313-930-810738/2

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren