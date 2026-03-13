Thomas Müller trifft nur die Latte, die Whitecaps gehen im Champions Cup unter. Mit Blick auf das Rückspiel gibt sich der Fußball-Weltmeister von 2014 kämpferisch.

Vancouver (dpa) - Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps eine empfindliche Heimniederlage einstecken müssen. Im Achtelfinal-Hinspiel des Concacaf Champions Cup unterlagen die Kanadier 0:3 gegen die Seattle Sounders aus den USA. Müller hätte in der Nachspielzeit verkürzen können, traf per Volleyschuss aber nur die Latte. Der Champions Cup der Fußballverbände Nord- und Mittelamerikas sowie der Karibik ist das Pendant zur europäischen Champions League.

«Wir sind noch nicht fertig. 3:0 ist ein sehr schwieriges Ergebnis, aber nicht unmöglich», sagte der Weltmeister von 2014 beim kanadischen TV-Sender OneSoccer. «Es ist Halbzeit und wir werden nächste Woche versuchen, zurückzuschlagen.» Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (4.00 Uhr MEZ) statt.